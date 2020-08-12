انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري

انطلقت في التاسعة صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، عملية التصويت في اليوم الثاني من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، داخل البلاد، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر، في ظل إجراءات صحية احترازية شديدة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع بوابة "الأهرام" المصرية، بدأت اللجان الفرعية في استقبال الناخبين، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، يتم بعدها فرز بطاقات الاقتراع للوصول إلى الحصر العددي للأصوات، قبل تسليمه إلى اللجان العامة ومن ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لتجميع الحصر العددي في مختلف اللجان الفرعية والعامة تمهيدا ﻹعلان النتائج الرسمية.

وحددت الهيئة عددا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار الفيروس، وتضمنت توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مائتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.

ويقتصر الترشح في الانتخابات على قائمة واحدة تحت عنوان القائمة الوطنية، وتضم تحالفا من 11 حزبا، منها أربعة أحزاب معارضة، وتعتبر القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات من دون منافس فائزة في حالة حصولها على تأييد 5 بالمئة من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم حوالي 63 مليون ناخب.

وإذا لم تحصل على تلك النسبة تعاد الانتخابات على القائمة، فيما بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 780 مرشحا، يتنافسون على 100 مقعد في أنحاء الجمهورية، وذلك وفق القوائم النهائية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي.