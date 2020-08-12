البرلمان العربي يدعو إلى تحرك فوري لإيقاف "اعتداء تركيا السافر" على العراق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء، الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة بعض عناصر حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي ، على أن "هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تعد تعديا خطيرا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حسن الجوار".

وأكد الدكتور السلمي، "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه"، معربا عن "استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وطالب رئيس البرلمان العربي، "مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة".

جاء ذلك فى أعقاب هجوم شنته تركيا بطائرة مسيرة على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إلغاء بغداد زيارة وزير الدفاع التركي التي كانت مقررة هذا الأسبوع، واستدعاء سفير أنقرة لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما قالت الرئاسة العراقية إن استهداف تركيا لمنطقة "سيد كان" يعد انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية.

وكانت تركيا قد أعلنت فى 14 يونيو/ حزيران الماضي بدء عملية عسكرية في مناطق شمالي العراق، باسم "مخلب النمر"، بزعم ملاحقة الأكراد من عناصر "حزب العمال الكردستاني".