بمقطع لعادل إمام... علاء مبارك يسخر من تغريدات لمسؤول خليجي سابق عن السعودية

سخر علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، من "مسؤول خليجي" تطرق بتغريداته إلى المملكة العربية السعودية.

وكتب علاء مبارك على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "تغريدات آخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول إن تغريداته هي ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها".

وتابع: "والمضحك أنه يقول إن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لأن البعض قد يقول إنه ربما يتحدث بشماتة وهذا ليس من طبعه! لا والله".

واستشهد علاء مبارك بمقطع فيديو من مسرحية للممثل الكبير عادل إمام، دون الكشف عن هوية المسؤول المقصود أو تغريداته المعنية برده هذا.

تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول ان تغريداته هى ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها🤣🤣والمضحك انه يقول ان كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله🤣 pic.twitter.com/kv2phYQBuo — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 11, 2020

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم قد وجّه، الأحد الماضي، ما وصفها بـ"النصيحة" للمملكة العربية السعودية، محذرا من أن استمرار سياساتها الحالية يهدد مستقبل السعودية والمنطقة، على حد تعبيره.

ودعا حمد بن جاسم إلى "الشروع في عهد جديد يبدأ دائما بتسخير الجهد للتنمية الداخلية في كل المجالات، وانتهاج سياسة التسامح بكل معانيها".

وقد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 9, 2020

وأوضح: "ما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكة فحسب، بل على المنطقة كلها، ذلك لأن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى تراكم الأسباب التي تتيح للمتربصين بمنطقتنا استغلال هذا الوضع المؤسف وابتزاز المملكة".

وأردف: "قد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ".