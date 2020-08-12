السفير المصري في روسيا: شركات مصرية وقعت اتفاقيات لإنتاج وتصدير علاج كورونا

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير المصري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:

"الميزة الأكبر التي تمتلكها مصر، هي أن لدينا قطاع نشط وقوي لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية والأمصال واللقاحات"، متابعا أنه "يتم تصدير رقم ملموس" من هذا الإنتاج.

وأضاف نصر: "هناك عدد كبير من الشركات المصرية سارعت بتوقيع اتفاقيات مع الشركات التي نجحت في تطوير أدوية، لإنتاجها في مصر وتصديرها إلى أسواق أخرى".

وأكد السفير المصري أن: "هناك بالفعل، في العالم تم التوصل إلى أربعة أدوية لعلاج مرض كورونا، وحققت نتائج جيدة، أعتقد ثلاثة من هذه الأدوية تم توقيع أتفاقيات لإنتاجها في مصر".

من جهة ثانية أكد السفير المصري أن مصر على تواصل مع الشركات الروسية التي قامت بإنتاج اللقاح لنرى كيفية التعاون.

وقال بهذا الصدد: "نحن على تواصل مع الشركات الروسية التي طورت الفاكسين [اللقاح]، لنرى سبل التعاون الممكنة ونقلها إلى مصر، وطبعا هو في النهاية تعاون تجاري"، مؤكدا أن: "كل سبل التعاون ممكنة ومطروحة".وقال: "مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وينص هذا على تبادل الزيارات الرئاسية وأن تعقد قمة بالتبادل بين البلدين كل عام".