ميناء بيروت يستأنف العمل تدريجيا... فيديو

استأنف ميناء بيروت العمل تدريجيا، اليوم الاثنين، بهدف تأمين السلع للأسواق المحلية، وذلك بعد أسبوع من تفجير هائل تعرض له وخلّف مئات القتلى والمشرّدين وآلاف الجرحى.

وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية راؤول نعمة، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "هناك 12 رافعة تعمل من أصل 16 في ميناء بيروت"، وأضاف: "الميناء يعمل الآن كي تفرغ البواخر حمولتها، ويأتي التجار لأخذ بضاعتهم من الميناء".

مرفأ بيروت يعود للعمل تدريجياً لتأمين كافة السلع للمواطنين pic.twitter.com/nxvtUfWZ2G — Raoul Nehme (@RaoulNehme) August 12, 2020

وكان نعمة قد أعلن، اليوم الأربعاء الماضي، حجم مخزون المطاحن في بلاده من الطحين.

وقال الوزير، في تغريدة على "تويتر" إن مخزون لبنان من الطحين هو 32 ألف طن بالإضافة إلى 110 آلاف طن وصلت أو تصل خلال أسبوعين،.

وأوضح أن المخزون يكفي لأربعة أشهر، مشيرا إلى أن منظمة WFP ستؤمن مشكورة 17 ألف طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة.

وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.