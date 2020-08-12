الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد صعب للغاية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي في البلاد فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "صعب للغاية".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم، لتقديم مستجدات الوضع الوبائي في تونس بخصوص فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "عسلامة" التونسي.

من جانبه، صرح المدير العام للصحة، الطاهر قرقاح، بأن الوضع الصحي في تونس في المرحلة الحالية صعب جدا، مبينا أن وزارة الصحة تعمل بصفة استباقية، وهي على أهبة الاستعداد لتطمين التونسي ووقايته من انتشار الوباء مرة ثانية

كما أكد أن المرحلة الأولى لانتشار وباء كورونا نجحت، ومنحت الوزارة وقتا إضافيا لإعادة تأهيل المستشفيات، ومزاكز الإيواء، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي صعب ولكنه تحت السيطرة

وأكد قرقاح على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة الذاتية وهي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون أو الجال المطهر، علاوة على الالتزام بتجنب الأماكن المكتظة وتعقيم وسائل النقل، مؤكدا أن نجاح هذه المرحلة مرتبط بتظافر كل الجهود والأطراف.

يذكر أنه بعد ثلاثة أشهر من "الصفر حالة وفاة" و"صفر حالات إصابة محلية"، سجلت تونس انتشارا جديدا لفيروس كورونا إثر تسجيل حالة وفاة جديدة وتصاعد حالات العدوى المحلية الناجمة عن تفشي الوباء، وذلك في الثالث من شهر أغسطس/آب الجاري.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، بينها 23 حالة محلية و03 حالات وافدة من الخارج بين يومي 31 يوليو/ تموز و01 أغسطس/ آب الجاري، فضلا عن تسجيل حالة وفاة جديدة لدى شخص تبين أنه مصاب بالفيروس وهي أول حالة وفاة تسجل منذ 17 يونيو/ حزيران 2020.