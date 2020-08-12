الرئيس الجزائري يوجه رسالة لحكام الولايات: أحذركم من اللعب

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة إلى حكام الولايات، حذرهم فيها من عدم تنفيذ التعليمات، مؤكدا أن البعض يكتفي بالالتزام بها أمام الكاميرات.

Youtub/dsa توجيه اتهامات بالخيانة العظمى لقيادات عسكرية سابقة في الجيش الجزائري "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تبون ترأس اجتماع الحكومة والولاة، لبحث تحديات المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال تبون: "في 2020 ما تزال التعليمات تطبق أمام الكاميرا فقط"، مضيفا: "هادي سينيما. أحذركم من اللعب".

ودعا الرئيس الجزائري الولاة إلى مزيد من اليقظة حول الوضع الصحي للبلاد، خلال اللقاء التشاوري الذي يجمع الحكومة بالولاة، مشيرا إلى أن التكفل بالانشغالات المحلية في الولايات هو الأساس.

وتابع، بحسب الصحيفة: "الجزائر الجديدة بحاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي، داعيا الفاعلين والمشاركين في إثراء مسودة الدستور إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء.

🔸#لقاء_الحكومة_والولاة



⬅الرئيس #تبون للولاة: "في 2020 مازال التعليمات تطبق أمام الكاميرا فقط هادي سينيما.. حذار اللّعب خلاص" pic.twitter.com/i4xljdQwIW — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 12, 2020

ووجه عبد المجيد تبون رسالة لمن قال إنهم "الأطراف التي لا تزال تطمع في مرحلة انتقالية" قال فيها: "زمارة ما وراء البحار... القطار لا يعود إلى الوراء".