الخارجية العراقية: سنعلق كل زيارات المسئولين الأتراك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعلّق كل زيارات المسئولين الأتراك، وذلك على خلفية مقتل عدة جنود عراقيين في قصف تركي.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، السفير التركي في بغداد، وسلمته رسالتي احتجاج شديد اللهجة بسبب قصف مواقع في شمال العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، في تصريحات صحفية: "سلمنا السفير التركي رسالتين احتجاجيتين، ونسعى دبلوماسيا واقتصاديا لمواجهة العدوان التركي على أراضينا".

وأضاف: "تركيا تشن اعتداءات استفزازية شمالي العراق، وسنعلق كل زيارات المسؤولين الأتراك لبغداد".

وتابع: "ما زلنا نعطي فرصة للحوار الدبلوماسي مع تركيا، ونحتفظ بحق الرد على العدوان التركي".

جاء ذلك فى أعقاب هجوم شنته تركيا بطائرة مسيرة على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إلغاء بغداد زيارة وزير الدفاع التركي التي كانت مقررة هذا الأسبوع، واستدعاء سفير أنقرة لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما قالت الرئاسة العراقية إن استهداف تركيا لمنطقة "سيد كان" يعد انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، بدء عملية عسكرية في مناطق شمالي العراق، باسم "مخلب النمر"، بزعم ملاحقة الأكراد من عناصر "حزب العمال الكردستاني".