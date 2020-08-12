وزير الصحة العماني: الحصول على اللقاحات يتوقف على ما بعد الاعتمادات الدولية لها

أوضح وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الأربعاء، أن الحصول على لقاحات فيروس كورونا "كوفيد 19" يتوقف على ما بعد الاعتمادات الدولية لها والتأكد من كفاءتها ومدى مأمونيتها وجاهزيتها للاستخدام .

وأكد السعيدي سعي السلطنة الدؤوب بالتواصل مع الشركات العالمية المعتمدة للحصول على اللقاحات حال توفرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

معالي الدكتور وزير الصحة: الحصول على اللقاحات يعتمد على ما بعد الاعتمادات الدولية لها والتأكد من مأمونيتها. pic.twitter.com/FDpdLnz0K6 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 12, 2020

​وأوضح السعيدي أن السلطنة على تنسيق متواصل ومستمر مع الشركات الكبرى المعنية التي تتجه لإنتاج هذه اللقاحات للحصول عليها.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وبلغ 82299 إصابة والوفيات 539 والمتعافين 77072 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.6%.