مجلس الأمة الكويتي يرفض طرح الثقة بوزير المالية

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة، التي تمت بالنداء بالاسم، عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا، بحسب وكالة "كونا".

وكان مجلس الأمة قد بدأ، في وقت سابق من اليوم، جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الحجرف والعدساني أسماء النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.