العراق... "العمليات المشتركة" تنسق مع كردستان لمعرفة أسباب "العدوان التركي"

صرح المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، بأن قواته تنسق مع إدارة إقليم كردستان لمعرفة أسباب "العدوان التركي" على قوات حرس الحدود العراقية.

وأوضح الخفاجي أن العمليات المشتركة تعتبر الاعتداء التركي على القوات العراقية عملا عدوانيا، مؤكدا قدرتها على التعامل مع أي خطر يواجه العراق، حسبما ذكر موقع "بغداد اليوم".

وأضاف، أن "هناك مشكلة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ولا يجوز استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات التركية"، مؤكدا أن "العمليات المشتركة تلتزم بما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة".

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، في بيان، إن "اعتداءً تركيًا سافرًا جرى من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعلّق كل زيارات المسؤولين الأتراك، وذلك على خلفية مقتل عدة جنود عراقيين في قصف تركي.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، السفير التركي في بغداد، وسلمته رسالتي احتجاج شديد اللهجة بسبب قصف مواقع في شمال العراق.

وأكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، دعمها لأي تحرك من الحكومة العراقية على الساحة الدولية ضد ما وصفته بالانتهاكات التركية على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب مقتل عدد من قوات حرس الحدود في العراق في هجوم بطائرة مسيرة تركية في إقليم كردستان.