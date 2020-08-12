الصحة السعودية: المملكة تشارك في كل الجهود العالمية لتوفير لقاحات كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، إن المملكة العربية السعودية تدعم كل الجهود الدولية الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول متحدث وزارة الصحة السعودية، إن "المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في مؤتمر صحفي مع مدير مركز "غامالي" أن إنتاج لقاح كورونا سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، موضحا أن لقاح كورونا يعتمد على أرضية علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

وأضاف أن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ستكون طوعية للجميع، بما في ذلك الأطباء.

#عاجل

متحدث #وزارة_الصحة: المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس. #نعود_بحذر#واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 12, 2020

وأوضح موراشكو، أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تقوم بتنسيق الجهود مع السلطات الروسية وعلمائها بشأن اللقاح الروسي المبتكر أخيرا واحتمال اعتماده من قبلها بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.