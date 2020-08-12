الجيش العراقي يعلن توجيهات الكاظمي له بشأن اعتداء تركيا على حرس الحدود

أكد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن بلاده تنتظر ما يصدر من الجانب التركي بشأن الاعتداء على قوات حرس الحدود العراقية شمالي العراق.

وقال رسول في تصريح للقناة الرسمية، إنه "إلى غاية الآن، لم يصدر بيان من السلطات التركية بشأن اعتداء قواتهم على قوات حرس الحدود العراقية، بقصف جوي وتسببه بمقتل قائدين عسكريين"، مبينا "نحن ننتظر ما يصدر من الجانب التركي وعليه أن يراعي مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق"، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وأضاف، "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة الاعتداء التركي وهذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها حفاظاً على حكم الجوار والعلاقات بين البلدين التي يحرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها".

وشنت طائرة مسيرة تركية هجوما على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي، أمس الثلاثاء.

وأمس، قالت الرئاسة العراقية إن استهداف تركيا لمنطقة "سيد كان" بإقليم كردستان شمالي البلاد يعد انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية، وأدانت الرئاسة العراقية الهجوم التركي واعتبرته "اعتداء سافرا" وانتهاكا للسيادة العراقية.