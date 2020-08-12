رئيس وزراء الأردن يحذر من موجة ثانية لكورنا أقوى من الأولى

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والاقليم مؤشراتها أنها أقوى من الموجة الأولى.

وأهاب رئيس الوزراء خلال اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، اليوم الأربعاء، "أخذ هذا الموضوع بكل جدية... خاصة ونحن نسمع بين الحين والآخر من يشكك بالأرقام وفي هذه الظاهرة وتوقيتها وهناك من يتحدث أنها مؤامرة داخلية أو خارجية، وهذا يهدد سلامة مواطنينا ولن نتساهل مع هذا الأمر إطلاقا لأن أمن وصحة وسلامة مواطنينا على المحك"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعرب رئيس الوزراء عن "الأمل بتجاوز هذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والإقليم".

وجدد الرزاز التاكيد على أن تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، وصل إلى 12 حالة محلية تضاف إلى الحالات الـــ 13 التي تم الإعلان عنها بعد عصر أمس ليصبح مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم 25 حالة محلية "يشكل مصدر قلق وعلينا أن نتحقق من مصادرها وغالبيتها من مركز حدود جابر واتخاذ الاجراءات الفورية لمنع انتشارها".

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات السريعة الاستباقية التي اتخذت والتغذية الراجعة الدائمة والتنسيق والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات المعنية في الميدان ووضع آليات التعامل مع الحالة المستجدة ساعدتنا على النجاح في المرحلة السابقة.