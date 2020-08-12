شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

الضحية آسيوي الجنسية متوسط القامة، نحيف البنية، ذو لحية وشارب خفيفين، شعر رأسه أسود كثيف، يرتدي قميصا وبنطالا لونهما بيج.
#أخبار | شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 12, 2020
التفاصيل:https://t.co/CeyXk44JIo
تنويه: الصفحة تحوي صورة للجثة
ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.
ودعا مخفر شرطة لهباب، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه.
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