شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

ناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب صورة توفي في حادث دهس على شارع دبي حتا في منطقة لهباب بتاريخ 25 يوليو/تموز 2020.

الضحية آسيوي الجنسية متوسط القامة، نحيف البنية، ذو لحية وشارب خفيفين، شعر رأسه أسود كثيف، يرتدي قميصا وبنطالا لونهما بيج.

#أخبار | شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة

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تنويه: الصفحة تحوي صورة للجثة — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 12, 2020

ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مخفر شرطة لهباب، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه.