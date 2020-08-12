وسط غياب لأمير البلاد... رئيس مجلس الأمة الكويتي يكشف عن اجتماعه مع ولي العهد

كشف منصور الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي عن اجتماعه مع ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد.

وتأتي تصريحات الغانم وسط غياب لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بسبب أزمة صحية تلم به.

وأشار الغانم في تصريحاته عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أنه التقى مع نائب الأمير، واستمع إلى توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي.

وتابع رئيس مجلس الأمة، بقوله: "سأنقل غدا للشعب الكويتي، ما يتعلق بتلك التوجيهات، التي ستثلج صدور الجميع، وتعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية".

كما قال الغانم أيضا: "التقيت أيضا برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكان اللقاء مثمرا وبناء، وسأنقل للصحافة غدا، أبرز ما جاء في اللقاء".

وقالت الحكومة الكويتية، في تصريحات سابقة، إن الشيخ صباح، الذي يحكم الكويت منذ عام 2006، وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي وإنه في حالة مستقرة؛ وفقا لـ "رويترز".

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، في الـ 23 من الشهر الجاري، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

للتو تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد، واستمعت الي توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي ، وغدا سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس ايمان سموه بالمؤسسات الدستورية



-١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 12, 2020

​وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/ شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.