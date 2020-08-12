اندلاع 12 حريقا في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة

أفادت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع 12 حريقا في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نتيجة لإطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أنه اندلع أكثر من 12 حريقا في أماكن متفرقة من مستوطنات غلاف غزة، المحيطة بقطاع غزة، نتيجة لإطلاق بالونات غاز الهيليوم.

טרור הבלונים נמשך: דיווח מעובדי ויערני קק״ל נגב מערבי:

אירוע שריפה בנחל עוז, שלושה מוקדים שונים.

פועלים במקום צוותי עובדי קק״ל וצוותי כב״ה.

ועוד אירוע שריפה נוסף ביער כיסופים, צוותי קק״ל בדרך למקום.

חומרים מצולמים מצורפים.

קרדיט צילום: משה ברוכי יערן קק״ל.

תודה על שיתוף הפעולה. pic.twitter.com/bma1hSB5Lr — ♦️מרחב לבנון איוש ועזה♦️ (@YMClc4EOS1GC97N) August 10, 2020

وأوضحت القناة العبرية "كان" أن موظفي الجمارك في ميناء أشدود أحبطوا عملية تهريب عشرات آلاف بالونات الهيليوم إلى قطاع غزة، مضيفة أن البالونات كانت داخل حاويتين تحتويان على ملابس استوردها تجار من غزة وكانت في طريقها إلى القطاع.

شبان #غزة يواصلون إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الاحتلال رفضًا لاستمرار سياسات الحصار والتضييق pic.twitter.com/pbZrU6khZd — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 12, 2020

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات، فجر اليوم، على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.