الإمارات: التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ

قالت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إن "تركيا لديها سجل حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط".

وأضافت الإمارات، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن "التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ"، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير جمهورية تركيا في بغداد، فاتح يلدز، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان".

وأسفر القصف التركي عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

وحمّلت المذكرة، التي سلمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.

وعدّت في بيان أعلنته الوزارة، أمس، أنّ ما قامت به تركيا عمل عدائيّ، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد.

بيان صحفي



استدعت وزارة الخارجيّة سفير جمهوريّة #تركيا في #العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها: القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقيّ. pic.twitter.com/MtSQFnCr6k — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 12, 2020

وشددت الوزارة في المذكرة على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.