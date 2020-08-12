الملك سلمان يغادر العاصمة بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية... فيديو

نشرت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر الملك سلمان يغادر العاصمة الرياض بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وظهر الملك سلمان خلال الفيديو وهو ينزل من على سلم طائرة متحرك، بعد وصوله إلى مدينة نيوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يتبع..