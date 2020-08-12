تسجيل
23:04 GMT12 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش العراقي

    تكتيك حديث للقوات العراقية يدمر أخطر بؤرة لـ"داعش"

    © Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/75/1043277525_0:4:1200:679_1200x675_80_0_0_36ad7e78a231028215ca9af9d6ed5930.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008121046261164-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/

    حققت القوات العراقية، بإسناد جوي من التحالف الدولي ضد الإرهاب، نتائج هامة في عملية نوعية استهدفت مخططات خطرة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، في أبرز أوكاره التي كان ينطلق منها عناصره لتنفيذ الهجمات في العراق.

    وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن نتائج عملية "وداي الثرثار" التي انطلقت بها القوات مطلع الأسبوع الجاري للقضاء على فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
    © REUTERS / ARI JALAL
    استهداف رتل تابع للجيش الأمريكي في العراق بعبوة ناسفة

    وأوضح الخفاجي، أن العملية كانت نوعية، وخلالها تم تدمير 5 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي، حسب معلومات جهاز المخابرات الوطني أن هذه الأنفاق تستخدم لعمليات الإعداد وتقسيم المقاتلين الإرهابيين وإرسالهم لتنفيذ الاعتداءات.

    ويبين، أن وادي الثرثار " شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال وغربي العراق"، يعتبر نقطة امتداد وانطلاق لعناصر "داعش" إلى مختلف قواطع العمليات خصوصا شمال محافظة ديالى "شرقي البلاد"، وجنوب كركوك شمالي بغداد.

    وأكمل الخفاجي، لذلك انطلقت العملية وتم استهداف أوكار ومضافات "داعش" في الثرثار بضربات جوية قتلنا فيها العشرات من عناصر "داعش" دفنوا في تلك الأنفاق.

    وأضاف، تم قتل أربعة من عناصر "داعش" بعد هروبهم أثناء تسديد الضربات الجوية.

    وأوضح الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في ختام حديثه، أن عملية وادي الثرثار نوعية جدا في تكتيك العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلتنا، السبت الماضي 8 أغسطس، أن قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية، وقد نفذت عملية نوعية مخطط لها بناء على معلومات أستخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق  وادي الثرثار.

    القوات العراقية تحرر شرق الموصل، العراق 18 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AFP 2020 / Dimitar Dilkoff
    الجيش العراقي يوزع سلات غذائية للعوائل المتضررة جراء كورونا... صور

    وأضافت الخلية، تم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف.

    وأفادت الخلية، بإن قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت فجر السبت 8 أغسطس/آب، وبإمرتها قطعات من الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد  الشعبي وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف.

    ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى، أن المداهمة سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد من هذه الأهداف.

    ويعد وادي الثرثار، أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق، بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، هو من أبرز أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

    انظر أيضا:

    مصر تعلق على الاستهداف التركي لحرس الحدود العراقي
    تشكيل لجان أمنية للتوصل إلى مخبر تركيا لقصفها ضباطا عراقيين كبارا
    استهداف رتل تابع للجيش الأمريكي في العراق بعبوة ناسفة
    عقب استدعاء السفير وإلغاء زيارة وزير الدفاع... إلى أين تسير العلاقات التركية العراقية؟
    الكلمات الدلالية:
    دحر داعش, داعش, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    إنفوجرافيك.. معلومات عن مجلس الشيوخ المصري
    معلومات عن مجلس الشيوخ في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك