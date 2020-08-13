غارات إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف مواقع لحركة حماس

شنت المقاتلات الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر": "ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، شنت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في القطاع، تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس، وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها".

وأضاف أفيخاي أدرعي، أن الجيش ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل. مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطنيها.

وحمل المتحدث باسم الجيش حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من #غزة باتجاه #إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم شنت طائرات ومروحيات حربية الى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في القطاع تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها pic.twitter.com/4qWlMyUXkP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 13, 2020

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس، الاثنين برد قوي ضد قطاع غزة في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة.

وكانت عشرات من البالونات التي تحمل مواد مشتعلة قد سقطت في الأيام الماضية على بلدات إسرائيلية مختلفة في منطقة "غلاف غزة" والنقب الغربي، أدت إلى اشتعال نحو ثلاثين حريقا في مناطق مفتوحة.