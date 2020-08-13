حزب لبناني: التأخير في تعيين محقق عدلي "مهزلة"

اعتبر الحزب "الديمقراطي اللبناني" أن التأخير في تعيين محقق عدلي للتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع يوم 4 أغسطس/ آب الجاري، يعد مهزلة.

جاء ذلك في بيان، اليوم الخميس، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام على موقعها الرسمي.

وقال بيان الحزب: "ندعو جميع السلطات والقوى المعنية إلى التعالي عن كل الحسابات الضيقة، التي تدخل في تفاصيلنا اليومية نتيجة الكيد السياسي".

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب موقفا موحدا لجهة كشف تفاصيل الأسباب، التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت".

وتابع بيان الحزب: "نعتبر أن التأخير الحاصل بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ومجلس القضاء الأعلى في تعيين محقق عدلي يثبت عدم ثقة من هم على رأس القضاء بالقضاء، وهذا أمر معيب".

وقال الحزب "الديمقراطي اللبناني": "كل تأخير إضافي في ظل الكارثة، التي حلت بنا هو مهزلة ما بعدها مهزلة داعيا جميع المعنيين لأن يخجلوا ويدركوا حجم الكارثة التي نتجت عن الانفجار".

وأوضح البيان: "أي حكومة تقوم على فرضية إرضاء الغرب على حساب المكونات اللبنانية الأساسية، مصيرها الفشل وخلق المزيد من الانقسامات الداخلية التي لم يعد للبنان القدرة على تحملها".

وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت تقدر بنحو 15 مليار دولار.