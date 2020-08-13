زلزال بقوة 4.4 يضرب الجزائر

وبحسب ما أفاده المركز الأوروبي لرصد الزلازل "emsc" فإن زلزالا بقوة 4.4 ضرب مساحة 52 كم جنوبي الجزائر.

ورافق ذلك ردود أفعال على موقع "تويتر"، فمنهم من كتب أن الزلزال ضرب ولاية المدية.

🔴 زلزال شدته 4.4 درجة على سلم رشتر ضرب في حدود التاسعة صباحا الجزائر و احس به سكان العاصمة، البليدة، بومرداس، و المدية

مركز الهزة ولاية المدية — Malik AMRI (@malik_berkut) August 13, 2020

ومنهم من أضاف أن سكانا من العاصمة وولايات البليدة وبومرداس والمدية شعروا بالزلزال.

عاجل !

شعرت بهزة أرضية اللحظة. اللهم لطفك#زلزال_الجزائر_العاصمة — زين العابدين بوعشة (@abidin222) August 13, 2020

ولم ترد تفاصيل أكثر حتى اللحظة.