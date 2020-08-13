زلزال بقوة 4.4 يضرب الجزائر

وبحسب ما أفاده المركز الأوروبي لرصد الزلازل "emsc" فإن زلزالا بقوة 4.4 ضرب مساحة 52 كم جنوبي الجزائر.
M4.4 #earthquake (#زلزال) strikes 52 km S of #Algiers (#Algeria) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KbDTSMpGDv— EMSC (@LastQuake) August 13, 2020
ورافق ذلك ردود أفعال على موقع "تويتر"، فمنهم من كتب أن الزلزال ضرب ولاية المدية.
🔴 زلزال شدته 4.4 درجة على سلم رشتر ضرب في حدود التاسعة صباحا الجزائر و احس به سكان العاصمة، البليدة، بومرداس، و المدية— Malik AMRI (@malik_berkut) August 13, 2020
مركز الهزة ولاية المدية
ومنهم من أضاف أن سكانا من العاصمة وولايات البليدة وبومرداس والمدية شعروا بالزلزال.
عاجل !— زين العابدين بوعشة (@abidin222) August 13, 2020
شعرت بهزة أرضية اللحظة. اللهم لطفك#زلزال_الجزائر_العاصمة
ولم ترد تفاصيل أكثر حتى اللحظة.
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