باريس تصف القصف التركي للحدود العراقية بأنه "تطور خطير"

أدانت فرنسا القصف التركي على الحدود العراقية، الذي أدى إلى مقتل عناصر من حرس الحدود العراقي، في محافظة أربيل، مؤكدة تمسكها بسيادة العراق.

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان رسمي، اليوم الخميس "فرنسا تشجب هذا التطور الخطير(القصف التركي على الحدود العراقية) وتدعو لكشف الحقيقة".

وأضافت "كما سبق وصرح وزير الخارجية الفرنسي خلال لقائه بنظيره العراقي في بغداد في 16 يوليو الماضي، فإن فرنسا متمسكة بسيادة العراق وتدين أي خرق لهذه السيادة".

يتبع..