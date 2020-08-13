الخارجية الأمريكية: قطر من أقرب الحلفاء العسكريين لنا

ثمنت الخارجية الأمريكية الدور القطري في مكافحة الإرهاب وتفانيها في إقامة شراكة قوية مع الولايات المتحدة.

ونشرت الخارجية الأمريكية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أفادت من خلالها بأن دولة قطر هي واحدة من أقرب الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في المنطقة.

RT @USEmbassyDoha : يزور منسق مكافحة الإرهاب، السفير ناثان سيلز #الدوحة ليقدم الشكر لدولة #قطر على التزامها بمكافحة الإرهاب العالمي وتفانيها في الشراكة القوية مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب والأمن. https://t.co/520TACeKhF — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 13, 2020

وأشارت إلى أن منسق مكافحة الإرهاب، السفير ناثان سيلز، سيحضر إلى الدوحة، اليوم، ليشكر قطر على التزامها بمكافحة الإرهاب العالمي، وتفانيها في إقامة شراكة قوية مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب والأمن.

وأكدت الخارجية في بيانها، أمس، أن قاعدة العديد الجوية القطرية هي مقر لمركز العمليات الجوية المشتركة، والتي تستضيف 18 دولة وهي مسؤولة عن جميع عمليات التحالف الجوية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويوجد أكثر من 8000 عسكري أمريكي في القاعدة فضلا عن 200,000 أخرين يمرون عبرها سنويا.