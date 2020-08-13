ولي عهد دبي يوجه بتحويلها إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية

وجه ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئيا.

يأتي الإعلان تماشيا مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مكانا مفضلا للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين، والأكثر أمنا، وتحقيقا لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وانسجاما مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول 2021 وتحويل دبي إلى المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وجهنا بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 13, 2020

​وجاء إعلان حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية خلال فعاليات مختبر الابتكار "الدراجات أسلوب حياة"، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في سايكل هاب، جميرا دبي، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والنيابة العامة بدبي، واللجنة العليا للتشريعات، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة التنمية الاقتصادية، واتحاد الإمارات للدراجات، وبلدية دبي، وهيئة التأمين الاتحادية، إضافة إلى منظمي فعاليات الدراجات، وشركاء التطوير العقاري فيما يتعلق بمسارات الدراجات، وبمشاركة مجلس مديري مراكز شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وموردي الدراجات.