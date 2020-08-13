السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن رئيس هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 433 لسنة 2020، بشأن رئيس هيئة قناة السويس.

وقرر السيسي تجديد تعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارا من يوم أمس 12 أغسطس/ آب، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وكان المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال في تصريحات سابقة، إن لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رؤية واضحة لاستراتيجية الدولة لتنمية منطقة قناة السويس، وتحويلها إلى مركز عالمي للملاحة.

وأشار زكي إلى أنه يتم حاليا وضع مجموعة من الإستراتيجيات الجاري دراستها، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وذلك للخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن السنوات الخمس الماضية شهدت أعمالا كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تؤهلنا للانطلاق خلال المرحلة المقبلة.

ولفت رئيس قناة السويس إلى أن ميناء شرق بورسعيد أصبح جاهزا لاستقبال المستثمرين ويجري التفاوض والتباحث مع مختلف الشركات التي تقدمت للاستثمار، وسيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.