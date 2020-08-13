توضيح من الخطوط الجوية العراقية بشأن "إنذار مطار دبي"

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ما نشر عن توجيه مطار دبي إنذارا لها.

وبحسب موقع "السومريو نيوز"، قالت الشركة في البيان إن "المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت تقديم إدارة مطار دبي إنذار الى الناقل الوطني بسبب الاشتباه بنقل أحد المسافرين المصابين بفيروس "كورونا" المستجد لا صحة لها".

وأوضحت أن "الخطوط الجوية العراقية كانت ومازالت من الشركات السباقة بالالتزام بجميع الإجراءات الصحية والوقائية والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الطيران الإقليمية والدولية، وتحديدا مايتعلق بفحص PCR الخاص بإثبات سلامة المسافر وعدم حمله عدوی الوباء قبل الصعود إلى الطائرة، وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلة والتزام الطواقم بالاجراءات الوقائية".

ودعت شركة الخطوط الجوية العراقية وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي "إلى التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم تضليل الرأي العام".

كما جددت إدارة الشركة في بيانها "دعوتها للمسافرين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المتبعة في المطارات المحلية والخارجية حفاظا على الصالح العام".

وأعلن مطار دبي في شهر يوليو/ تموز جاهزيته لاستقبال المسافرين من مختلف أنحاء العالم من جديد، بعدما أكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من جديد عبر مطارها الدولي، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لعودة حركة السياحة وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

واتخذ مطار دبي مجموعة من التدابير المدروسة والإجراءات الوقائية الخاصة بالمسافرين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ومنعاً لانتشار الفيروس ولتوفير أعلى مستويات الأمان تزامناً مع استقبال السياح اليوم في الإمارة.