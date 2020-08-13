مهرب يخبئ 107 كلغ حشيش داخل سيارة في السعودية... فيديو

نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يظهر عملية ضبط 107 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة في تجويف داخل سيارة "بيك آب" في منطقة جازان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع الفيديو المأخوذ من حساب "سناب" وزارة الداخلية، بتعليق قالت فيه: "قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو غرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة".

#فيديو | قوة الأفواج الأمنية بـ #جازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة.#واس_عام pic.twitter.com/lxTxiWGyfs — واس العام (@SPAregions) August 12, 2020

وكانت وزارة الداخلية السعودي قد نشرت، الثلاثاء، مقطع فيديو عن إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش إلى داخل أراضي المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمملكة، المقدم مسفر بن غنام القريني بأن "المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1513 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلو غراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصاً، بينهم 51 متهماً من الجنسية الأثيوبية، و19 متهماً من الجنسية اليمنية، و17 متهما سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة".

حرس الحدود ومكافحة المخدرات يحبطان مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر إلى المملكة#حرس_الحدود_السعودي #مكافحة_المخدرات pic.twitter.com/NTJwkJ54M8 — حرس الحدود السعودي (@BG994) August 11, 2020

وأضاف: "المهربون مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد".