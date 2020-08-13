"انتصار للدبلوماسية والسلام"...  إيفانكا ترامب تعلق على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات.

ونشرت إيفانكا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، للتعليق على توصل الرئيس الأمريكي لاتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل.

This is immensely significant.



Today’s historic agreement between Israel and the United Arab Emirates is a huge victory for diplomacy and peace!



🇦🇪 🇮🇱 🇺🇸

🇦🇪 🇮🇱 🇺🇸

🇦🇪 🇮🇱 🇺🇸

https://t.co/KY3Xd5AmxZ — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 13, 2020

وقالت إيفانكا: "إن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات اليوم هو انتصار كبير للدبلوماسية والسلام. وأرفقت بالتغريدة أعلام الدول الثلاث، أمريكا وإسرائيل والإمارات.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، مساء اليوم الخميس، إنه "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط".