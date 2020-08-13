عون يلتقي وفدا برازيليا برئاسة ميشال تامر... صور

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الموفد الرئاسي البرازيلي، الرئيس السابق ميشال تامر، اليوم الخميس، على رأس وفد في قصر بعبدا للتعزية بضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان.

وقال تامر بعد اللقاء بحسب ما نقلته وسائل الاعلام اللبنانية: "الدولة البرازيلية أرسلت الكثير من المساعدات إلى لبنان فور وقوع الانفجار، وساهمت أيضاً بجزءٍ منها الجالية اللبنانية في البرازيل".

بالمقابل نقل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تحياته إلى الرئيس البرازيلي".

وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في سقوط أكثر من 200 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.