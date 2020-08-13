الجيش الإسرائيلي يبحث دمج النساء في صفوف الوحدات القتالية

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للنظر في السماح للنساء بالخدمة في وحدات النخبة ضمن الخطوط الأمامية القتالية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "i24 news"، مساء اليوم الخميس، بأن هذه الخدمة تأتي بخلاف وحدات المشاة المختلطة التي تخدم فيها النساء بالفعل، وقد أدى الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا مؤخرا، والذي قدمته أربع فتيات لإجبار الجيش على السماح لهن بالالتحاق في وحدات خاصة للرجال فقط، والتعجيل في البت بخصوص هذه الخطوة.

وقال الجيش الإسرائيلي في رده إلى المحكمة العليا، في أعقاب الالتماس الذي قدمته أربع مراهقات، يبلغن من العمر 18 عاما، يطالبن فيه وزير الدفاع بيني غانتس، بإفساح المجال لهن أسوة بالمراهقين الشباب للالتحاق بالوحدات القتالية للنساء أيضا.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إنه شكَّل لجنة بقيادة قائد القوات البرية، الميجر جنرال يوئيل ستريك، لبحث خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي كمقاتلات في وحدات النخبة وكتيبة المشاة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 87% من مجمل المناصب في صفوفه مفتوحة للنساء، وفي كل عام من التجنيد هناك أكثر من 3200 فتاة مقاتلة.

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة عبرية، في 27 أغسطس/آب من العام الماضي، أن كبار الحاخامات في إسرائيل بعثوا برسالة خاصة وعاجلة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، وقيادات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية الثانية بأن الرسالة التي حملها كل من الحاخام دوف ليئور، والحاخام حاييم دروخمان، والحاخام شموئيل إلياهو، قد تم توجيهها إلى نتنياهو وكوخافي والجيش الإسرائيلي، وتتعلق بالمجندات في الجيش.

وأوردت القناة أن ما جاء في رسالة كبار الحاخامات في إسرائيل، هو الإعراب عن بالغ قلقهم من ارتفاع نسبة الإجهاض وسط المجندات، والتي تكلف الجيش 5 ملايين شيكل.

قالت الرسالة:

نحن حاخامات إسرائيل نشعر بالألم من الزيادة في عدد حالات الإجهاض في صفوف المجندات.

وتابعت رسالة الحاخامات الإسرائيليين، وهم من أتباع الصهيونية الدينية، بحسب القناة العبرية:

نرجو الحفاظ على جو مناسب في القواعد العسكرية، وحرمة معسكر إسرائيل وأخلاقه.

أوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن رسالة كبار الحاخامات جاءت بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في حالات الإجهاض بين المجندات.