الكويت... استمرار حظر التجول الجزئي

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الخميس، أنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض على جميع مناطق البلاد، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وتابع المزرم أنه سيتم مراجعة هذا القرار يوم الخميس الموافق 20 أغسطس/ آب الجاري.

رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم:



الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض على جميع مناطق دولة الكويت على أن يتم مراجعة هذا القرار يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020#CGCKuwait pic.twitter.com/Ne9TzxXjB5 — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 13, 2020

​وبدأت الكويت منذ 21 مارس/ آذار فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي في هذا التاريخ وبرئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من اليوم التالي 22 مارس وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وأوضح الصالح وقتها أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، لبيلغ إجمالى الإصابات 74.486 حالة، مقابل شفاء 648 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 66099 حالة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 489 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.