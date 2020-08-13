"أنصار الله" تعليقا على اتفاق السلام: السعودية لا تريد أن تظهر في البداية

عبر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عن استنكاره الشديد للاتفاق التاريخي الذي عقد اليوم الخميس بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، واعتبره خطوة مستفزة.

ويرى في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن "السعودية لا تريد أن تظهر في البداية، وإلا فهي راعية "صفقة القرن".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: السعودية لا تريد أن تظهر في البداية، وإلا فهي راعية "صفقة القرن" — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

ولفت إلى أن "السعودية والإمارات هم حلقة في سلسلة المشروع الصهيوني في المنطقة".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: السعودية والإمارات هم حلقة في سلسلة المشروع الصهيوني في المنطقة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

واعتبر عبد السلام أن اتفاق إسرائيل والإمارات "خطوة نقلت ما في السر إلى العلن، وتثبت أن العدو الصهيوني والأمريكي مستمر في تدمير المنطقة".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: هذه الخطوة نقلت ما في السر إلى العلن، وتثبت أن العدو الصهيوني والأمريكي مستمر في تدمير المنطقة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

وأشار إلى أن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومشاركة الإمارات في العدوان علينا يثبت أننا ندفع أرواحنا ودمنا فداءً للقضية الفلسطينية"، متابعا أن "هذا الاتفاق ليس ضد إيران بل ضد الأمة العربية والإسلامية".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومشاركة الإمارات في العدوان علينا يثبت أننا ندفع أرواحنا ودمنا فداءً للقضية الفلسطينية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: هذا الاتفاق ليس ضد إيران بل ضد الأمة العربية والإسلامية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

وقال محمد عبد السلام إن "العدو الإسرائيلي حرص على تسمية الاتفاق باتفاق "إبراهام" ليخدع العالم"، وأكد على أن "قضية فلسطين حاضرة في وجدان شعوب الأمة الحرة".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: العدو الإسرائيلي حرص على تسمية الاتفاق باتفاق "إبراهام" ليخدع العالم — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: قضية فلسطين حاضرة في وجدان شعوب الأمة الحرة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

وتابع أن "اتفاق اليوم دعاية أمريكية، وقضايا الأمة تباع اليوم على رصيف الانتخابات الأمريكية".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: اتفاق اليوم دعاية أمريكية، وقضايا الأمة تباع اليوم على رصيف الانتخابات الأمريكية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: الصهاينة لم يتوقفوا عن الاستيطان رغم صدور أكثر من 60 قرار من مجلس الأمن، وتأتي الإمارات بادعائها اليوم لتضلل الرأي العام — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

وشدد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" على أن "كيان العدو لن يتوقف عن الاستيطان، والادعاء الإماراتي بوقفه ادعاء ساذج لتبرير موقفها"، مضيفا أن "الصهاينة لم يتوقفوا عن الاستيطان رغم صدور أكثر من 60 قرارا من مجلس الأمن، وتأتي الإمارات بادعائها اليوم لتضلل الرأي العام".

#المسيرة_عاجل | محمد عبدالسلام للمسيرة: كيان العدو لن يتوقف عن الاستيطان، والادعاء الإماراتي بوقفه ادعاء ساذج لتبرير موقفها — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 13, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".