إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم الإمارتي احتفاء بالسلام بين إسرائيل والإمارات.. فيديو

وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أعلن اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

​وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

تم اضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم الإماراتي بعد قرار إقامة سلام رسمي كامل بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪 🇮🇱 pic.twitter.com/Xjd6WDf4eW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 13, 2020

​وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

كما أشار ترامب إلى أنه بموجب الاتفاق "سيسمح للمسلمين بالوصول وزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل والصلاة في المسجد الأقصى".