ضاحي خلفان يرد على منتقدي اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

رد قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، اليوم الخميس، على منتقدي اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وغرد خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من يعرف جيدا حكامنا في الإمارات يدرك أن القرار لا يتخذ إلا إذا كان في المصلحة العليا للوطن وللأمة العربية وللعالم".

من يعرف جيدا حكامنا في الإمارات يدرك ان القرار لا يتخذ إلا اذا كان في المصلحة العليا للوطن وللامة العربية وللعالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 13, 2020

​وتابع في تغريدة أخرى: "لو كل من احتل أرضا او ضم أرضا.. أصبحت حقا له لكانت الدنيا فوضى... نتنياهو ضم أو لم يضم الأراضي الفلسطينية معروفة وفق وثائق أممية تقر الحق الفلسطيني".

لو كل من احتل ارضا او ضم ارضا..اصبحت حقا له لكانت الدنيا فوضى...نتياهو ضم او لم يضم الاراضي الفلسطينية معروفة وفق وثائق اممية تقر الحق الفلسطيني — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 13, 2020

​وقال ضاحي خلفان في تغريدة: "لا شك أن المواطن الإسرائيلي اليوم يكتشف أن ما كان يدعيه قادته من كراهية العرب لليهود محض افتراء.. الحقيقة أن العرب عبر التاريخ كانوا أكثر عدالة في التعامل مع اليهود .. فهل سنرى تغيرا في الرأي العام الاسرائيلي تجاه العرب.. هذا ما أظن".

لا شك ان المواطن الاسرائيلي اليوم يكتشف ان ما كان يدعيه قادته من كراهية العرب لليهود محض افتراء..

الحقيقة ان العرب عبر التاريخ كانوا اكثر عدالة في التعامل مع اليهود ..

فهل سنرى تغيرا في الرأي العام الاسرائيلي تجاه العرب..هذا ما اظن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 13, 2020

​​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".