الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شن غارات جوية ضد مواقع في قطاع غزة، قالت إنها تأتي ردا على سلسلة من البالونات المتفجرة التي انطلقت من القطاع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة صباح اليوم الجمعة : "قمنا بقصف موقع دفاع جوي لحماس، وبنية تحتية، ومواقع مراقبة في غزة، ردا على سلسلة من البالونات المتفجرة التي انطلقت من القطاع الأسبوع الماضي".

In response to a series of explosive balloons launched from Gaza into Israel over the last week, we just struck a Hamas aerial defense post, underground infrastructure, & observation posts in Gaza. Hamas will bear the consequences for terror activity against Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) August 13, 2020

وأضاف بيان الدفاع: "تتحمل حماس عواقب النشاط الإرهابي ضد المدنيين الإسرائيليين".

وأمس الخميس، أعلنت تل أبيب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، أمام مرور كل البضائع عدا المساعدات الإنسانية والوقود، وذلك في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنه "في أعقاب اندلاع أكثر من 30 حريقا بسبب البالونات الحارقة، "وافق وزير الدفاع بيني غانتس على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة المخصص للبضائع، باستثناء المعدات الإنسانية الضرورية والوقود".

وكانت عشرات من البالونات التي تحمل مواد مشتعلة قد سقطت في الأيام الماضية على بلدات إسرائيلية مختلفة في منطقة "غلاف غزة" والنقب الغربي، أدت إلى اشتعال نحو ثلاثين حريقا في مناطق مفتوحة.