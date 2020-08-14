"التطبيع خيانة"... هاشتاغ يشعل منصة "تويتر"

انتشر هاشتاغ حمل عنوان "التطبيع خيانة" بشكل كبير على منصة "تويتر"، حيث عبر الكثيرون عن رفضهم لهذا الاتفاق.
فغرد صاحب الحساب، عيد السبيعي قائلا "(أخشى من جيل لا يعرف الحق الفلسطيني) كلمة لطالبه كويتيه قبل عام بمجلس الأمة الكويتي. بنت طالبة بالمدرسة تسوا رؤساء بعض الدول..."، ملحقا التغريدة بكلمة لطالبة كويتية تحدثت عن القضية الفلسطينية.
#التطبيع_خيانه— عيد السبيعي🇰🇼 (@3id_ALsubaiei) August 14, 2020
( اخشى من جيل لايعرف الحق الفلسطيني)
كلمة لطالبه كويتيه قبل عام
بمجلس الامه الكويتي .
بنت طالبه بالمدرسه تسوا رؤساء بعض الدول... #كويتيون_ضد_التطبيع 🇰🇼🇵🇸
#فلسطين pic.twitter.com/DnAvxsO7Fb
و"غرد" صاحب الحساب، المفكر عادل الدواجنة، قائلا "كم افتخر بكِ يا بلدي #كويتيون_ضد_التطبيع"، ملحقا التغريدة بصورة من عنوان صحيفة هآرتس الإسرائيلية جاء فيها "الدولة الخليجية الوحيدة التي تعارض التطبيع...الكويت".
كم افتخر بكِ يا بلدي #كويتيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/zMNAb5zce2— المفكر عادل الدواجنة🇰🇼 (@a_azf10) August 13, 2020
وعلق صاحب الحساب، عـبـد اللـــه العجمـــي، قائلا "عام 1967م أرسل الشيخ صباح السالم قوات كويتية إلى مصر للمشاركة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ضد الكيان الصهيوني المجرم. الشيخ جابر الأحمد: إن آخر دولة تطبع العلاقات مع إسرائيل هي الكويت. الشيخ صباح الأحمد: إسرائيل هي مصدر الإرهاب مواقفنا التاريخية العربية".
عام 1967م ارسل الشيخ صباح السالم قوات كويتية لمصر للمشاركة في حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر ضد الكيان الصهيوني المجرم— 🇰🇼 عـبـداللـــه العجمـــي 🇰🇼 (@ab716699) August 14, 2020
الشيخ جابر الأحمد : إن آخر دولة تطبع العلاقات مع إسرائيل هي الكويت
الشيخ صباح الأحمد : إسرائيل هي مصدر الإرهاب
مواقفنا التاريخية العربية 🇰🇼#كويتيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/4Sb4LsGkNC
وعلق صاحب الحساب Lee20_50 قائلا "كانت وما زالت وستبقى للأبد... #فلسطين".
كانت وما زالت وستبقى للأبد .. #فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/mMVxGxxz2E— 🕊🇸🇦 (@Lee20_50) August 13, 2020
فيما غرد صاحب الحساب، سعوديون ضد التطبيع، قائلا "التطبيع خيانة يا عرب..".
#التطبيع_خيانة يا عرب.. pic.twitter.com/SVlzL7Ah0E— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) August 13, 2020
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