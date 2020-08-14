"التطبيع خيانة"... هاشتاغ يشعل منصة "تويتر"

أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، عن أن قادة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة سيوقعون اتفاق السلام التاريخي بينهما في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع، ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر هاشتاغ حمل عنوان "التطبيع خيانة" بشكل كبير على منصة "تويتر"، حيث عبر الكثيرون عن رفضهم لهذا الاتفاق.

فغرد صاحب الحساب، عيد السبيعي قائلا "(أخشى من جيل لا يعرف الحق الفلسطيني) كلمة لطالبه كويتيه قبل عام بمجلس الأمة الكويتي. بنت طالبة بالمدرسة تسوا رؤساء بعض الدول..."، ملحقا التغريدة بكلمة لطالبة كويتية تحدثت عن القضية الفلسطينية.

#التطبيع_خيانه

( اخشى من جيل لايعرف الحق الفلسطيني)

كلمة لطالبه كويتيه قبل عام

بمجلس الامه الكويتي .

بنت طالبه بالمدرسه تسوا رؤساء بعض الدول... #كويتيون_ضد_التطبيع 🇰🇼🇵🇸

#فلسطين pic.twitter.com/DnAvxsO7Fb — عيد السبيعي🇰🇼 (@3id_ALsubaiei) August 14, 2020

و"غرد" صاحب الحساب، المفكر عادل الدواجنة، قائلا "كم افتخر بكِ يا بلدي #كويتيون_ضد_التطبيع"، ملحقا التغريدة بصورة من عنوان صحيفة هآرتس الإسرائيلية جاء فيها "الدولة الخليجية الوحيدة التي تعارض التطبيع...الكويت".

وعلق صاحب الحساب، عـبـد اللـــه العجمـــي، قائلا "عام 1967م أرسل الشيخ صباح السالم قوات كويتية إلى مصر للمشاركة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ضد الكيان الصهيوني المجرم. الشيخ جابر الأحمد: إن آخر دولة تطبع العلاقات مع إسرائيل هي الكويت. الشيخ صباح الأحمد: إسرائيل هي مصدر الإرهاب مواقفنا التاريخية العربية".

عام 1967م ارسل الشيخ صباح السالم قوات كويتية لمصر للمشاركة في حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر ضد الكيان الصهيوني المجرم



الشيخ جابر الأحمد : إن آخر دولة تطبع العلاقات مع إسرائيل هي الكويت



الشيخ صباح الأحمد : إسرائيل هي مصدر الإرهاب



مواقفنا التاريخية العربية 🇰🇼#كويتيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/4Sb4LsGkNC — 🇰🇼 عـبـداللـــه العجمـــي 🇰🇼 (@ab716699) August 14, 2020

وعلق صاحب الحساب Lee20_50 قائلا "كانت وما زالت وستبقى للأبد... #فلسطين".

فيما غرد صاحب الحساب، سعوديون ضد التطبيع، قائلا "التطبيع خيانة يا عرب..".