وفد إسرائيلي رفيع المستوى يتوجه إلى الإمارات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيتوجه إلى أبو ظبي للقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين لبحث تفاصيل اتفاق السلام التاريخي الذي أعلن عنه يوم أمس رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

القدس- سبوتنيك وذكرت القناة 12 الإسرائيلية "أن وفدا إسرائيليا يرأسه مسؤول رفيع المستوى سيغادر إلى أبو ظبي بداية الأسبوع المقبل".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.