حقيقة انتشار بطيخ مسمم في الأسواق المصرية

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أنباء متداولة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار بطيخ مسمم في الأسواق، التي نفت تلك الأنباء.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، ولم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

وشددت وزارة الزراعة على أن كل المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن إجمالي المساحات المزروعة بالبطيخ تبلغ 163 ألف فدان تقريبا، وذلك بمتوسط إنتاج يصل إلى 30 طنا للفدان الواحد، وتتركز زراعته في مناطق النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، كما تبدأ زارعة بذور البطيخ من منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى شهري يناير/ كانون الثان وفبراير/ شباط، بالمشاتل فى معظم المساحات المغطاة في عموم مصر، وتشتل تحت أنفاق البلاستك، بينما تبدأ الزراعة بالأراضي المكشوفة ابتداءً من منتصف مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان، كما تبدأ زراعته أيضا ابتداءً من أول مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران بعد حصاد وتقليع الفول البلدي، أما في عروه أسوان المكشوفة تزرع البذور مباشرة بالأرض ابتداءً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني وتعطى المحصول الثمري ابتداءً من منتصف مارس.

ومن جانبها ناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.