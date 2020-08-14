ماكرون يزور لبنان في سبتمبر

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، في اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى لبنان في الأول من أيلول/ سبتمبر.

بيروت – سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الرئاسي اللبناني: "أعربت بارلي عن أملها في تشكيل مبكر لحكومة تنفذ الإصلاحات اللازمة للمجتمع اللبناني، وأضافت أن الرئيس ماكرون سيعود إلى لبنان في الأول من سبتمبر لمواصلة المفاوضات مع القادة اللبنانيين".

وزار ماكرون بيروت، وكان أول رئيس في العالم يفعل ذلك بعد الانفجار، ووعد الشعب اللبناني بأن المساعدات الإنسانية ستأتي لكنه شدد على الحاجة لإصلاحات سياسية جذرية لحل مشاكل البلاد وضمان دعم أطول أمدا.

وقال للحشود التي استقبلته "أضمن لكم أن مساعدات (إعادة البناء) لن تسقط في أيد فاسدة".

بدوره قال السفير الفرنسي في بيروت، برونو فوشيه، في وقت سابق من يوم الأحد: إن "باريس تشارك في التحقيق الجاري حول حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء 4 أغسطس".

ويشعر كثير من اللبنانيين بالغضب من رد فعل الحكومة بعد التفجير ويقولون إن الكارثة تسلط الضوء على إهمال نخبة سياسية فاسدة. واقتحم محتجون مقار وزارات في بيروت وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان.