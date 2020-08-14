نقيب العمال في فلسطين: الإمارات باعت نفسها للشيطان الإسرائيلي بلا مقابل

ندد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بالإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، وتطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.

وقال سعد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، "إن الإمارات التي تبعد آلاف الكيلومترات عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعت نفسها للشيطان الإسرائيلي بلا مقابل، وهي ليست مجبرة على مثل هذه الخطوة لأنها لا تزيد في رصيدها سوى الخسران والخذلان المبين للأمتين العربية والإسلامية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأضاف "هذا التطبيع منح دولة الاحتلال الغطاء الذي يلزمه لضم الأراضي الفلسطينية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح سعد أن الخطوة الإماراتية تعد نسفا متعمدا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية، والشرعية الدولية، التي تشكل أساسا لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

واعتبر الاتفاق الثلاثي عدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران لعام 1967.

وأكد سعد أن للشعب الفلسطيني قيادة شرعية وعنوانا معروفا، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، وعلى كل من يدعي الحرص على قضية شعبنا أن ينسق مساعيه مع الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا لكي يكون مسعاه مقبولا.