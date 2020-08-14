الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا... صور

كشف مصدر من الجيش العراقي، لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة 14 آب/أغسطس، عن محاولة 100 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، التسلل من الأراضي السورية إلى العراق، قرب محافظة نينوى.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن "قوات الفوج الثاني لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين من الجيش العراقي، تمكن من اعتقال 31 عنصرا إرهابيا أثناء محاولة تسللهم في منطقة "أم جريص" الواقعة في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا".

© Sputnik . Nazek Mohammed الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا

وأفاد المصدر: "إن الإرهابيين الذين تسللوا سيرا على الأقدام قادمين من مدينة الرقة السورية، وعددهم 100، تم اعتقال 31 منهم، فيما هرب البقية نحو سوريا، في وقت متأخر من الليل".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، قائلة:

من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، ليلة أمس الخميس، من رصد 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية.

وأكدت الخلية "إلقاء القبض على المتسللين جميعاً وضبطت بحوزتهم 344 مشعل عثرة و140 علبة أسطوانة أصابع مادة "تي إن تي" المتفجرة.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أن "الأشخاص المتسللين جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء".

© Sputnik . Nazek Mohammed الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا

وتمكنت القوات العراقية في أحدث عملية نوعية لها، الأسبوع الماضي، من تدمير 5 أنفاق وقتل العشرات من عناصر "داعش" الإرهابي في وادي الثرثار الواقع بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، شمال وغربي البلاد، حيث كانت تعتبر هذه الأنفاق موقع إمدادات للتنظيم من سوريا، لتنفيذ اعتداءات تستهدف المحافظات العراقية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".