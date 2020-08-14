انفجار يستهدفت رتلا لشركة متعاقدة مع "التحالف الدولي" في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوبي البلاد دون وقوع خسائر.

وقالت الخلية، في بيان لها نشرته وسائل إعلام: "انفجار عبوة ناسفة على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون حصول أضرار تذكر".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب: "انفجرت عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".