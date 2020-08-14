السعودية... حريق هائل في محال تجارية بالرياض... فيديو وصور

شب حريق هائل في عدد من المحال التجارية، بحي الجنادرية، في العاصمة السعودية الرياض.

ويقوم رجال الدفاع المدني في الرياض، بمحاولة السيطرة على الحريق الذي شبَّ في محال للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

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حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية في #السعودية



وقاومت فرق الدفاع المدني السعودي الحريق ومنعت امتداده إلى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة بالموقع pic.twitter.com/kpph4BRaA5 — تدري (@TadriUknow) August 14, 2020

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إنه تمت مباشرة حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.

وأضاف الحمادي أن فرق الدفاع المدني، عملت على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

عاجل 🔴

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الدفاع المدني بمدينة الرياض يباشر حادث حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية ، حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق و منع امتداده الى المواقع المجاوره ولازالت اعمال الاخماد مستمره دون حدوث إصابات حتى الان. pic.twitter.com/WFpBqRrInI — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 14, 2020

وأوضح المتحدث إلى أن أعمال الإخماد لا تزال مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن.

وأشار الحمادي إلى أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع.