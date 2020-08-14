السعودية... حريق هائل في محال تجارية بالرياض... فيديو وصور

ويقوم رجال الدفاع المدني في الرياض، بمحاولة السيطرة على الحريق الذي شبَّ في محال للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
#فيديو— تدري (@TadriUknow) August 14, 2020
حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية في #السعودية
وقاومت فرق الدفاع المدني السعودي الحريق ومنعت امتداده إلى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة بالموقع pic.twitter.com/kpph4BRaA5
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إنه تمت مباشرة حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.
وأضاف الحمادي أن فرق الدفاع المدني، عملت على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 14, 2020
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الدفاع المدني بمدينة الرياض يباشر حادث حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية ، حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق و منع امتداده الى المواقع المجاوره ولازالت اعمال الاخماد مستمره دون حدوث إصابات حتى الان. pic.twitter.com/WFpBqRrInI
وأوضح المتحدث إلى أن أعمال الإخماد لا تزال مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن.
وأشار الحمادي إلى أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع.
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