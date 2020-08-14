نتنياهو يكشف عن اسم منسق المحادثات مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن اسم الشخص المسؤول عن القيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء محادثات مع الإمارات، وذلك على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين.

وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كلفت رئيسة هيئة الأمن القومي مائير بن شبات بتركيز العمل على القيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء محادثات مع الإمارات وذلك على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

كلفت رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات بتركيز العمل على القيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء محادثات مع الإمارات وذلك على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 14, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، مساء أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.