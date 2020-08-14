تسجيل
16:16 GMT14 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة المونة

    تجارة "الهواء" تنتعش... والسوريون يضمون الأوكسجين إلى قائمة "المونة"

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/1046273983_0:119:3072:1847_1200x675_80_0_0_2bf139dee98fa001e8755de10c5ab1ec.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008141046273956-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9/

    لم يكن ينقص السوريين سوى جائحة كورونا لتكتمل خارطة آلامهم المعيشية المعززة بحصار غربي خانق، ونهب منظم لثرواتهم الوطنية على أيدي الجيش الأمريكي وحلفاء محليين له.

    خلال الأيام الأخيرة، تحول تحزين "أسطوانات الأوكسجين" إلى ما يشبه حمى اجتماعية أصابت السوريين، مدفوعين بممارسات احتكارية أوغلت تجار أسطواناته بارتكابها.

    يقطع فادي حارات دمشق القديمة نحو منزله محتضنا بحنية أسطوانات الأوكسجين التي ابتاعها من أحد التجار، وفي الأمر ما يدعو إليه، نظرا لتزايد حاجة الكثير من المصابين إلى مساعدات تنفسية ملحة، ما عزز الطلب على هذه السلعة بشكل استثنائي.

    في هذه الأيام العصيبة، أصبح الأوكسجين الطبي، كعشرات الأشياء التي لم يكن ليخطر على بال السوريين البحث عنها باهتمام تبعا لوفرتها مجانا، أصبح سلعة تخضع للعرض والطلب وللاحتكار الذي يديره "تجار الحرب"، كما يفضلون تسميتهم.

    السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة المونة
    © Sputnik . Mohammad Damour
    السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة "المونة"

    لا يساور فادي أدنى شك بأنه سيحتاج، أو لربما مقربيه، إلى أسطوانة أوكسجين مع التزايد الأسّي في أعداد إصابات كورونا محليا، وهو لهذا قرر اتخاذ إجراءاته الاحتياطية بالحصول مبكرا عليها، تحسبا لارتفاع سعرها الذي اتخذ مؤخرا متوالية تصاعدية ومنحى انفجاري قاده تجارها بعدما رفعوا سعر العبوة الفارغة  نحو 10 أضعاف.

    السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة المونة
    © Sputnik . Mohammad Damour
    السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة "المونة"

    ليس التجار وحدهم من افتعلوا أزمة "الأوكسجين" السورية، ولا حتى غياب السلطات التموينية المولجة ضبط الاحتكار وفلتان الأسعار، فللمستهلكين حصتهم من المسؤولية، ذلك أن التحوط المبرر الذي دفع فادي لاقتناء الأسطوانات، يعد جزءا من مشكلة يواجهها آخرون ممن يحتاجون هذه السلعة بشكل ملح وداهم، وقد يكلفهم انعدام قدرتهم في الحصول عليها، الكثير.

    وفي تصريح مقتضب لـ "سبوتنيك" أكد فادي بأنه "على استعداد تام للتبرع بالإسطوانات لأي محتاج، وأن اقتنائه لها على سبيل التحوط، انعكس عن الإقبال على شرائها وتخزينها من قبل معظم السوريين".

    في الواقع، لكلام فادي جذور تراثية، إذ لطالما اعتنق السوريين تقليد صارم في بناء منازلهم منذ مئات السنين، حيث يتم إلحاق صالة خاصة عادة ما تكون في قبو المنزل، تسمى "بيت المونة"، وتكون مخصصة لتخزين (مونة الطعام) خوفا من أيام الجوائح والحروب.. وها هو الأوكسجين ينضم إلى قائمة محتوياتها.

    اسطوانات الأوكسجين في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    اسطوانات الأوكسجين في سوريا

    هذا الواقع السقيم، دفع المبادرات الإنسانية في البلاد لإدخال خدمة أسطوانات الأوكسجين إلى لوائح نشاطها.

    الدكتور قاسم عواد مدير فريق "عقمها" الإنساني، أكد لـ"سبوتنيك" أن "أسطوانات الغاز التي تم البدء بتوزيعها على المحتاجين، تذهب إلى مستحقيها من المرضى حصرا".

    وكشف الدكتور عواد أن "مبادرة عقمها لوحدها، قدمت خدمات أسطوانات الإوكسجين لنحو 1000 مريض حتى الآن، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل حاليا على توفير خدمات صحية واسعة للسوريين بما يقلص الضغط عن المشافي الحكومية التي تشهد تعاني بناها التحتية بشكل كبير في الوقت الراهن".

    السيدة نادية صفرا، حصلت على أسطوانة من "عقمها" بعدما باءت محاولاتها لشرائها من السوق بالفشل، وفق ما أكدت لـ "سبوتنيك"، مشيرة إلى أن زوجها مصاب كورونا، وهو بأمس الحاجة إلى أوكسجين داعم لتجاوز المرحلة الأخطر من الإصابة، مثنية على التعاون الكبير لنشطاء "عقمها".

    سيدة أخرى، تدعى أمل طاغلي، انضمت إلى فريق نشطاء "عقمها" بعدما أصيبت عائلتها بفيروس كورونا مؤخرا، تبرعت بسلة من الأدوية التي كانت تستخدمها إحدى صديقاتها التي وافتها المنية.

    ترى طاغلي بأن الظروف الاستثنائية التي فرضها الحصار والحرب على سوريا، تتطلب تضافر الجهود مهما كانت صغيرة.

    للتجار نظرتهم

    أحد تجار دمشق، أبدى ندمه الشديد على استعجاله ببيع أسطوانة أوكسجين لمريض بـ 250 ألف ليرة، متوقعا أن يصل سعرها إلى 700 ألف ليرة أو حتى مليون ليرة، وفق ما نقلت عنه أحد الصحف المحلية.

    عامل في مركز خاص ببيع وتعبئة أسطوانات الأوكسجين بدمشق، أكد أن "سعر الأسطوانة قفز خلال الأيام الأربعة لعيد الأضحى فقط، من 200 ألف إلى 250 ألف ليرة بعد أن استنفدت أغلب المراكز والمستودعات مخازينها من المادة".

    • السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة المونة
      السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة "المونة"
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة المونة
      السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة "المونة"
      © Sputnik . Mohammad Damour
    1 / 2
    © Sputnik . Mohammad Damour
    السوريون يضمون اسطوانات الأوكسجين إلى قائمة "المونة"

    ولزيادة حدة المفارقة، فقد انضمت ورشات (لحام المعادن) التي يدخل الأوكسجين كمادة أولية في عملها، تحولت إلى متاجر مزدهرة لبيع أسطوانات الأوكسجين، بعدما أصبح بيعها في السوق السوداء أكثر ربحا بأضعاف مما لو تم استخدامها في الورش.

    بعض الأوساط التجارية حاولت تبرير ارتفاع أسعار الأوكسجين على خلفية تفجير ميناء بيروت اللبناني، وتأثيره على تأخر وصول شحنة اسطوانات مستوردة من الصين، إلا أن شيئا من ذلك لم يتسنى تأكيده من مصادر رسمية.

    الدكتور محمد المحاميد من طواقم مشفى الأسد الجامعي، يؤكد أن "هذا الكلام فارغ، مشيرا إلى الفساد والاستغلال الذي يمارسه التجار منذ بداية كورونا على مستوى الكمامات".

    وأمس الخميس، أعلنت السلطات الصحية السورية عن 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات المؤكدة المسجلة في عموم البلاد إلى 1432 حالة.

    وفي هذا الخضم السقيم جراء تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تحاول بعض الشركات الحكومية السورية التدخل في سوق "أسطوانات الأوكسجين" لتقليص الهوة بين العرض والطلب.

    الندرة، ليست سمة "الأوكسجين" فقط في الأسواق السورية، فالسلطات الرقابية على الأسواق هي الأخرى نادرة الوجود تماما، هذا الأمر يتيح للمتاجرين بـ (الهواء) فسحة رحبة من الاحتكار واستغلال الجائحة.

    تدخل حكومي

    وسط الطلب المتزايد بحدة على "الأوكسجين"، أعلن المهندس عبد الناصر مشعان المدير العام للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة، استعداد شركته التام وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة لتزويد المواطنين والمشافي بغاز الأوكسجين النقي وفق تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    وأوضح مشعان في تصريح صحفي أنه "تم تطوير معمل الأوكسجين إلى خطي إنتاج بطاقة بلغت نحو 2500 متر مكعب في الساعة من الأوكسجين السائل والغاز ما يسهم في تأمين متطلبات العملية الإنتاجية للشركة عبر رفد معمل الصهر بمادة الأوكسجين الأساسية في عملية الصهر، والفائض من الأوكسجين النقي يتم بيعه في السوق المحلية وخاصة للمشافي العامة والخاصة لاستخدامه في الأغراض الصناعية والطبية".

    الكلمات الدلالية:
    الأوكسجين, دمشق, سوريا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    إنفوجرافيك.. معلومات عن مجلس الشيوخ المصري
    معلومات عن مجلس الشيوخ في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك