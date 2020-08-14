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    عمرو موسى رئيس هيئة حكماء أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي في منتدى فالداي، 17 فبراير 2020

    نصيحة من عمرو موسى إلى الدول التي تسعى لاتخاذ نفس موقف الإمارات مع إسرائيل

    © Sputnik . Evgyuiniy Byatov
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    علق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، على الاتفاق الثلاثي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال موسى عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "إنه عالم مختلف. يسقط مسلمات ويبني أسسا جديدة للعلاقات الدولية لا ترتبط كثيرا بمبادئ القانون الدولي أو أهداف ميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها".

    وأضافت "خرجت بريطانيا على أوروبا، وسيطرت إيران على عواصم عربية؛ وطرحت أمريكا فكرا مختلفا لدور الدولة الأعظم، بينما طرحت الصين مفهوما حديثا للقوة الناعمة - لم يكن مطروحا من قبل - وكذلك تراجع دور الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف".

    سياسي فلسطيني نبيل شعث يتحدث لوسائل اعلام بشأن الوضع في القدس، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    نبيل شعث: تطبيع الإمارات مع إسرائيل خيانة ولا يليق بأبناء زايد
    وأشار إلى أن "العالم، والعربي منه فوجئء بصفة خاصة؛ وعم التساؤل بشأن الاتفاق الثلاثي بين الإمارات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، ومضمونه التطبيع والاعتراف والتعاون في العديد من المجالات مع التأكيد في الوقت نفسه على وقف ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل".

    وتابع "وقف الضم هو موقف أمريكي معروف سبق تبادل التطبيع والاعتراف المذكور بأسابيع، ولكنه موقف هش؛ أصبح الآن طبقا لما ذكرته دولة الإمارات العربية جزءا من التزام إزاءها مرتبط بالاعتراف، وعليه نتوقع أن يُنص عليه في وثائق تبادل العلاقات. هذا يطرح في الوقت نفسه بمفهوم المخالفة أنه إذا أصرت إسرائيل على عدم الإشارة إليه كتابة أو أحالته إلى تأكيدات أمريكية (وليست إسرائيلية)، أو إذا تراجعت عنه في الأمد القريب أو المتوسط فإن للإمارات مكنة إعادة النظر".

    وأوضح عمرو موسى "مهم أيضا الإشارة إلى أن سفارة الإمارات مقرها تل أبيب وليس القدس، وهذا موقف مهم".

    ولفت "مهم كذلك أن تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفاً لصالح الفلسطينين ويحقق لهم مكاسب مضافة".

    وقال موسى "وفي كل الأحوال أدعو الجامعة العربية إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها وفي ضوئها (Rules of Engagement)، من المهم أخذ المصالح الفلسطينية المشروعة في الاعتبار وإقامة مسار تفاوضي يؤدي إلى حل سلمي منصف لتلك القضية العتيدة".

    ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
    © REUTERS / POOL
    وزير إماراتي يكشف كواليس اتخاذ قرار ابن زايد للتطبيع مع إسرائيل
    وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

    وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

    وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

    بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, الإمارات
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