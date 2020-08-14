الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة 14 أغسطس/ آب، عن حالة وفاة جديدة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ابن تركي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي، في بيان، أنه سيتم دفن الأمير السعودي والصلاة عليه غدا السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود.https://t.co/9KTIc60Iqh#واس pic.twitter.com/WPAMjHInkb — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 14, 2020

وجاء في البيان "تغمد الله الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".