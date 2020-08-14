حسن نصر الله: ما حصل في تموز 2006 كان حربا حقيقية

قال حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، في ذكرى حرب تموز 2006 التي وقعت أمام إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها كانت حربا حقيقية فرضها العدو الصهيوني على لبنان خدمة للمشروع الأمريكي في لبنان".

وقال في كلمة له بثتها قناة "المنار" بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "أبارك لشعوبنا ولكل أحرار العالم ذكرى الانتصار الإلهي في حرب تموز 2006".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: ما حصل في تموز 2006 كان حربًا حقيقية فرضها العدو الصهيوني على لبنان خدمة للمشروع الأمريكي في لبنان — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وطالب نصر الله بـ"استذكار الشهيد القائد الحاج عماد مغنية والشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين والشهيد الحاج قاسم سليماني والقادة الآخرين الذين شكلوا قيادة المقاومة العسكرية المركزية في حرب تموز".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: لا بد من استذكار الشهيد القائد الحاج عماد مغنية والشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين والشهيد الحاج قاسم سليماني والقادة الآخرين الذين شكلوا قيادة المقاومة العسكرية المركزية في حرب تموز — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

كما وجه الشكر "لكل المقاومين المقاتلين الذين رابطوا لـ33 يوما في مختلف الجبهات الأمامية" وكذلك وجه "الشكر الأهم للأهالي الذين صمدوا في الحرب، والذين نزحوا وصبروا في أماكن التهجير".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: الشكر لكل المقاومين المقاتلين الذين رابطوا لـ33 يوما في مختلف الجبهات الأمامية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وعبر أمين عام "حزب الله" اللبناني عن شكره لـ"سوريا قيادة ودولة وشعبا، على استضافتهم للنازحين اللبنانيين في حرب تموز وكذلك الدول التي وقفت إلى جانب لبنان ولكل أحرار العالم الذين عبروا عن وقوفهم إلى جانبنا في حرب تموز".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: نشكر سوريا قيادة ودولة وشعبًا، على استضافتهم للنازحين اللبنانيين في حرب تموز — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​ولفت إلى أن "33 يوما كانت فيها المقاومة وشعبها صامدة صابرة إلى أن أجبرت العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن شروطه".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: 33 يومًا كانت فيها المقاومة وشعبها صامدة صابرة إلى أن أجبرت العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن شروطه — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وأشار أنه كان لحرب تموز 2006 "نتائج استراتيجية كبرى عسكريًا وأمنيا وسياسيًا وثقافيًا في معركة الفهم والوعي والإرادة".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: كان لحرب تموز نتائج استراتيجية كبرى عسكريًا وأمنيا وسياسيًا وثقافيًا في معركة الفهم والوعي والإرادة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وأكد نصر الله على أن "النتيجة الأولى لحرب تموز كانت إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره أمريكا".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: النتيجة الأولى لحرب تموز كانت إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره أمريكا — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​أما النتيجة الثانية للحرب فتمثلت في "كشف مستوى الوهن والترهل في قيادة العدو الإسرائيلي ومنظوماته العسكرية والأمنية".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: النتيجة الثانية لحرب تموز هي كشف مستوى الوهن والترهل في قيادة العدو الإسرائيلي ومنظوماته العسكرية والأمنية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

وأوضح أنه "كان من المفترض أن يُهزم لبنان ويدخل الهيمنة الأمريكية وتسقط بعدها سوريا ليتم بعدها إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران ثم تصفية القضية الفلسطينية".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: كان من المفترض أن يُهزم لبنان ويدخل الهيمنة الأمريكية وتسقط بعدها سوريا ليتم بعدها إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران ثم تصفية القضية الفلسطينية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وشدد حسن نصر الله على "آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والنفسية التي تلقاها العدو الإسرائيلي في حرب تموز مازالت حاضرة وبقوة في هذا الزمن".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: ما زالت آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والنفسية التي تلقاها العدو الإسرائيلي في حرب تموز حاضرة وبقوة في هذا الزمن — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وقال في خطابه إن "العدو الإسرائيلي يعلم أن أي حرب عسكرية مقبلة لن تستطيع أن تضعف حزب الله".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: العدو الإسرائيلي يعلم أن أي حرب عسكرية مقبلة لن تستطيع أن تضعف حزب الله — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وأضاف: "حتى اليوم نسمع العرض التالي، فليتخلى حزب الله عن المقاومة وعندها سنُشطب عن لائحة الإرهاب وسيقاتلون كي نكون في الحكومة وسنصبح أعز أصدقاء أمريكا وأوروبا والعرب".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: حتى اليوم نسمع العرض التالي، فليتخلى حزب الله عن المقاومة وعندها سنُشطب عن لائحة الإرهاب وسيقاتلون كي نكون في الحكومة وسنصبح أعز أصدقاء أمريكا وأوروبا والعرب — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​وأردف: "إذا قلت للأمريكيين أننا لن نقاتل إسرائيل فسنشطب عن لوائح الإرهاب حتى لو بقينا نتدخل في الإقليم، هم لا يعنيهم من المقاومة إلا أنها تقاتل "إسرائيل".

#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: إذا قلت للأمريكيين أننا لن نقاتل إسرائيل فسنشطب عن لوائح الإرهاب حتى لو بقينا نتدخل في الإقليم، هم لا يعنيهم من المقاومة إلا أنها تقاتل "إسرائيل" — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020

​ووقعت حرب تموز في 12 يوليو/ تموز 2006 بين قوات من "حزب الله" اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي استمرت 33 يوما في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وفي شمالي إسرائيل.