حسن نصر الله: ما حصل في تموز 2006 كان حربا حقيقية

وقال في كلمة له بثتها قناة "المنار" بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "أبارك لشعوبنا ولكل أحرار العالم ذكرى الانتصار الإلهي في حرب تموز 2006".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: ما حصل في تموز 2006 كان حربًا حقيقية فرضها العدو الصهيوني على لبنان خدمة للمشروع الأمريكي في لبنان— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وطالب نصر الله بـ"استذكار الشهيد القائد الحاج عماد مغنية والشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين والشهيد الحاج قاسم سليماني والقادة الآخرين الذين شكلوا قيادة المقاومة العسكرية المركزية في حرب تموز".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: لا بد من استذكار الشهيد القائد الحاج عماد مغنية والشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين والشهيد الحاج قاسم سليماني والقادة الآخرين الذين شكلوا قيادة المقاومة العسكرية المركزية في حرب تموز— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
كما وجه الشكر "لكل المقاومين المقاتلين الذين رابطوا لـ33 يوما في مختلف الجبهات الأمامية" وكذلك وجه "الشكر الأهم للأهالي الذين صمدوا في الحرب، والذين نزحوا وصبروا في أماكن التهجير".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: الشكر لكل المقاومين المقاتلين الذين رابطوا لـ33 يوما في مختلف الجبهات الأمامية— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وعبر أمين عام "حزب الله" اللبناني عن شكره لـ"سوريا قيادة ودولة وشعبا، على استضافتهم للنازحين اللبنانيين في حرب تموز وكذلك الدول التي وقفت إلى جانب لبنان ولكل أحرار العالم الذين عبروا عن وقوفهم إلى جانبنا في حرب تموز".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: نشكر سوريا قيادة ودولة وشعبًا، على استضافتهم للنازحين اللبنانيين في حرب تموز— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
ولفت إلى أن "33 يوما كانت فيها المقاومة وشعبها صامدة صابرة إلى أن أجبرت العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن شروطه".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: 33 يومًا كانت فيها المقاومة وشعبها صامدة صابرة إلى أن أجبرت العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن شروطه— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وأشار أنه كان لحرب تموز 2006 "نتائج استراتيجية كبرى عسكريًا وأمنيا وسياسيًا وثقافيًا في معركة الفهم والوعي والإرادة".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: كان لحرب تموز نتائج استراتيجية كبرى عسكريًا وأمنيا وسياسيًا وثقافيًا في معركة الفهم والوعي والإرادة— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وأكد نصر الله على أن "النتيجة الأولى لحرب تموز كانت إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره أمريكا".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: النتيجة الأولى لحرب تموز كانت إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره أمريكا— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
أما النتيجة الثانية للحرب فتمثلت في "كشف مستوى الوهن والترهل في قيادة العدو الإسرائيلي ومنظوماته العسكرية والأمنية".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: النتيجة الثانية لحرب تموز هي كشف مستوى الوهن والترهل في قيادة العدو الإسرائيلي ومنظوماته العسكرية والأمنية— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وأوضح أنه "كان من المفترض أن يُهزم لبنان ويدخل الهيمنة الأمريكية وتسقط بعدها سوريا ليتم بعدها إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران ثم تصفية القضية الفلسطينية".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: كان من المفترض أن يُهزم لبنان ويدخل الهيمنة الأمريكية وتسقط بعدها سوريا ليتم بعدها إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران ثم تصفية القضية الفلسطينية— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وشدد حسن نصر الله على "آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والنفسية التي تلقاها العدو الإسرائيلي في حرب تموز مازالت حاضرة وبقوة في هذا الزمن".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: ما زالت آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والنفسية التي تلقاها العدو الإسرائيلي في حرب تموز حاضرة وبقوة في هذا الزمن— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وقال في خطابه إن "العدو الإسرائيلي يعلم أن أي حرب عسكرية مقبلة لن تستطيع أن تضعف حزب الله".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: العدو الإسرائيلي يعلم أن أي حرب عسكرية مقبلة لن تستطيع أن تضعف حزب الله— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وأضاف: "حتى اليوم نسمع العرض التالي، فليتخلى حزب الله عن المقاومة وعندها سنُشطب عن لائحة الإرهاب وسيقاتلون كي نكون في الحكومة وسنصبح أعز أصدقاء أمريكا وأوروبا والعرب".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: حتى اليوم نسمع العرض التالي، فليتخلى حزب الله عن المقاومة وعندها سنُشطب عن لائحة الإرهاب وسيقاتلون كي نكون في الحكومة وسنصبح أعز أصدقاء أمريكا وأوروبا والعرب— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
وأردف: "إذا قلت للأمريكيين أننا لن نقاتل إسرائيل فسنشطب عن لوائح الإرهاب حتى لو بقينا نتدخل في الإقليم، هم لا يعنيهم من المقاومة إلا أنها تقاتل "إسرائيل".
#المسيرة_عاجل | السيد حسن نصرالله: إذا قلت للأمريكيين أننا لن نقاتل إسرائيل فسنشطب عن لوائح الإرهاب حتى لو بقينا نتدخل في الإقليم، هم لا يعنيهم من المقاومة إلا أنها تقاتل "إسرائيل"— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 14, 2020
ووقعت حرب تموز في 12 يوليو/ تموز 2006 بين قوات من "حزب الله" اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي استمرت 33 يوما في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وفي شمالي إسرائيل.
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