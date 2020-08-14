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    الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله

    حسن نصر الله: ما حصل في تموز 2006 كان حربا حقيقية

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
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    قال حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، في ذكرى حرب تموز 2006 التي وقعت أمام إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها كانت حربا حقيقية فرضها العدو الصهيوني على لبنان خدمة للمشروع الأمريكي في لبنان".

    وقال في كلمة له بثتها قناة "المنار" بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "أبارك لشعوبنا ولكل أحرار العالم ذكرى الانتصار الإلهي في حرب تموز 2006".

    ​وطالب نصر الله بـ"استذكار الشهيد القائد الحاج عماد مغنية والشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين والشهيد الحاج قاسم سليماني والقادة الآخرين الذين شكلوا قيادة المقاومة العسكرية المركزية في حرب تموز".

    كما وجه الشكر "لكل المقاومين المقاتلين الذين رابطوا لـ33 يوما في مختلف الجبهات الأمامية" وكذلك وجه "الشكر الأهم للأهالي الذين صمدوا في الحرب، والذين نزحوا وصبروا في أماكن التهجير".

    ​وعبر أمين عام "حزب الله" اللبناني عن شكره لـ"سوريا قيادة ودولة وشعبا، على استضافتهم للنازحين اللبنانيين في حرب تموز وكذلك الدول التي وقفت إلى جانب لبنان ولكل أحرار العالم الذين عبروا عن وقوفهم إلى جانبنا في حرب تموز".

    ​ولفت إلى أن "33 يوما كانت فيها المقاومة وشعبها صامدة صابرة إلى أن أجبرت العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن شروطه".

    ​وأشار أنه كان لحرب تموز 2006 "نتائج استراتيجية كبرى عسكريًا وأمنيا وسياسيًا وثقافيًا في معركة الفهم والوعي والإرادة".

    ​وأكد نصر الله على أن "النتيجة الأولى لحرب تموز كانت إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره أمريكا".

    ​أما النتيجة الثانية للحرب فتمثلت في "كشف مستوى الوهن والترهل في قيادة العدو الإسرائيلي ومنظوماته العسكرية والأمنية".

    وأوضح أنه "كان من المفترض أن يُهزم لبنان ويدخل الهيمنة الأمريكية وتسقط بعدها سوريا ليتم بعدها إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران ثم تصفية القضية الفلسطينية".

    ​وشدد حسن نصر الله على "آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والنفسية التي تلقاها العدو الإسرائيلي في حرب تموز مازالت حاضرة وبقوة في هذا الزمن".

    ​وقال في خطابه إن "العدو الإسرائيلي يعلم أن أي حرب عسكرية مقبلة لن تستطيع أن تضعف حزب الله".

    ​وأضاف: "حتى اليوم نسمع العرض التالي، فليتخلى حزب الله عن المقاومة وعندها سنُشطب عن لائحة الإرهاب وسيقاتلون كي نكون في الحكومة وسنصبح أعز أصدقاء أمريكا وأوروبا والعرب".

    ​وأردف: "إذا قلت للأمريكيين أننا لن نقاتل إسرائيل فسنشطب عن لوائح الإرهاب حتى لو بقينا نتدخل في الإقليم، هم لا يعنيهم من المقاومة إلا أنها تقاتل "إسرائيل".

    ​ووقعت حرب تموز في 12 يوليو/ تموز 2006 بين قوات من "حزب الله" اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي استمرت 33 يوما في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وفي شمالي إسرائيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حرب تموز, حسن نصر الله, لبنان
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